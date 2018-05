Prince Harry nodigt drie ex-vriendinnetjes uit op trouwfeest met Meghan Markle EVDB

10 mei 2018

17u17 0 Showbizz Op 19 mei trouwen Prince Harry en Meghan Markle in St George's Kapel bij Windsor Castle. Nu blijkt dat Prince Harry Ellie Goulding, zijn zogenaamde ex, uitnodigde. Dat brengt de teller van ex-vriendinnen van Prince Harry die aanwezig zullen zijn op het trouwfeest op drie.

Eerder al plaatste Prince Harry zijn ex-vriendinnen Chelsy Davy en Cressida Bonas op zijn exclusieve lijst met genodigden. Nu zou hij ook zijn volgens geruchten oude vlam Ellie Goulding uitgenodigd hebben. Een bron vertelde aan The Sun dat de prins en zijn oude vlam goede vrienden gebleven zijn en dat het 26-jarige vriendje van de zangeres, Caspar Jopling, ook uitgenodigd werd. "Ellie en Harry bleven goede vrienden en ze is heel blij en enthousiast voor hem", meldt de bron. Goulding is volgens diezelfde bron ook goed bevriend met Princess Eugenie en zal dus goed passen tussen de genodigden.

In februari werd al bekendgemaakt dat de prins reeds twee ex-vriendinnen had uitgenodigd. Een vriend van Harry vertelde aan Daily Mail dat "Harry ervoor zorgde dat er geen wrok achterbleef na de breuk, Chelsy en Cressida zijn beiden nog steeds goed bevriend met Harry. Ik denk niet dat Meghan het erg zal vinden."