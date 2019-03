Primark brengt collectie rond ‘Dumbo’ uit KD

07 maart 2019

18u31 0 Showbizz Primark en Disney slaan de handen weer in elkaar. De grote winkelketen pakt uit met een nieuwe collectie die volledig geïnspireerd is op het Disney-figuurtje ‘Dumbo’. Op 11 maart zou de collectie in de winkel moeten liggen.

Disney brengt binnenkort een live action-film uit over het vliegende olifantje Dumbo. Met het oog daarop brengt Primark een nieuwe collectie uit die volledig in het teken staat van de schattige olifant. Deze maand zal de winkel maar liefst 62 nieuwe items uitbrengen. Het gaat over knuffels, kledij, keukengerei, accessoires en schoonheidsproducten.