Pril liefdesgeluk: Laura Tesoro heeft nieuwe vriend TDS/FV

11 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 Showbizz Laura Tesoro (22) voelt zeven maanden na haar breuk met Giovanni Kemper weer vlinders in haar buik. Naast haar nieuwe single ‘Mutual’ heeft ze ook een nieuwe vriend: de jonge Antwerpenaar Jordan. Fans van Laura hadden al een tijdje in de gaten dat dezelfde jongeman aan haar zijde bleef opduiken.

Een snoepreisje naar Boedapest, samen gezellig gaan schaatsen, of gewoon genieten van een drankje op café: altijd was Jordan erbij. Logisch, zo blijkt nu. Want de jongeman doet sinds afgelopen zomer haar hart sneller slaan. “Laura en Jordan hebben inderdaad een relatie”, zo bevestigt de manager van de zangeres het heuglijke nieuws.

Over Jordan is voorlopig niet veel bekend. Hij komt uit het Antwerpse en zou nog studeren. Het hoe, wat, waar en wanneer de twee elkaar hebben leren kennen, lijkt voorlopig hun geheim te blijven. Wat daarentegen wél zeker is: Laura Tesoro is dol op romantiek. “Wat ik belangrijk vind in mijn relatie is dingen doen voor elkaar. Attent zijn. Zoals koken voor mijn vriend. Daar wordt hij gelukkig van en ik ook. Dat zullen mijn Italiaanse roots zijn”, vertelde ze in NINA. “Voor mij zit geluk in kleine dingen. In prachtige momenten met de mensen van wie ik hou. Ik kan dat moeilijk beschrijven, maar dan voel ik een gelukje in mijn buik. Mijn omgeving zorgt daarvoor zonder het zelf te beseffen. Niet dat ik de hele tijd veel mensen rond mij wil, maar ik ben geen eenzaat. Ik ben niet graag alleen. Helemaal niet zelfs. Dus ik heb mensen rond mij nodig om happy te zijn.”

Anders dan bij bij haar vorige relatie, kiest Laura nu dus voor een jongeman buiten de showbizz. Dat was niet zo bij Giovanni Kemper, die ze leerde kennen tijdens de dansshow ‘The Fabulous Sneakerboyz’. ‘”We moesten samen dansen en Gio stelde voor om mij wat te helpen”, zei Laura daar destijds over. “Op een bepaald moment moest hij mij optillen en weer neerzetten. Toen wist ik dat ik verliefd was. En ik hoop wel dat ik met hem kan oud worden.” Dat heeft dus niet mogen zijn, al zijn Gio en Laura nog steeds dikke vrienden. Met Jordan wensen wij haar dan ook alle geluk toe.