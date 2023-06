PREVIEW. Slagen Julie Vermeire en Andy Peelman erin Harry Styles te ontmoeten? "80% kans dat het lukt"

BV Olga Leyers en Giancarlo Angeletti over onverwacht huwelijks­aan­zoek: “De slechtste timing ever”

Begin april stapte Olga Leyers (25) in het huwelijksbootje met Giancarlo Angeletti (43). In HUMO vertelt het koppel over hun huwelijk en hun relatie, maar ook over het aanzoek. Dat vond onverwacht plaats, klinkt het. “Achteraf gezien was het misschien niet het allerbeste moment.”