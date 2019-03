PREVIEW. Niels Destadsbader neemt zijn bloednerveuze moeder mee naar Indiase rattentempel DBJ

11 maart 2019

12u32 0

Het is de verjaardag van mama Niels Destadsbader en voor die gelegenheid heeft haar zoon een bijzondere ervaring geregeld. In ‘Weg met ons ma’ bezoeken de twee een Indiase tempel waar honderden ratten vrij rondlopen. De mama van Niels is allesbehalve op haar gemak. ‘Weg met ons ma’, VTM, 21.40 uur