Preventief in quarantaine, maar Qmusic-dj Sam De Bruyn presenteert van huis uit SDE

16 maart 2020

06u25 0 Showbizz Qmusic-dj Sam De Bruyn (33) is momenteel preventief in quarantaine, omdat hij in direct contact is geweest met een coronapatiënt. Zelf heeft hij enkel een kleine verkoudheid, meldt music. Hij zal dan ook van thuis uit mee de Ochtendshow presenteren.

“Het is even schrikken om te horen dat je eerstelijns contact bent met een coronapatiënt, maar dan is het meteen duidelijk dat je het zekere voor het onzekere neemt”, klinkt het bij Sam De Bruyn. “Los daarvan, zelfs voor iedereen met een kleine verkoudheid is het op dit moment niet stoer om te gaan werken. Nog voor ik op de hoogte was van een mogelijke eerstelijnsbesmetting, had ik voor het weekend al extra opgeroepen aan iedereen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Enkel door contact zoveel mogelijk te vermijden, kan het coronavirus gestopt worden. Lang leve de technische mogelijkheden van radio, waardoor ik mee de Q-ochtendshow kan blijven presenteren vanuit mijn living.”

Zijn collega’s, Wim Oosterlinck en Inge De Vogelare, trokken wel naar Vilvoorde, maar zullen elk vanuit een aparte studio presenteren.