‘Pretty Little Liars’-actrice Troian Bellisario in auto bevallen van haar tweede kindje

“Er was geen ruimte om te panikeren”, vertelt Patrick J. Adams over de geboorte van zijn dochter Elliot Rowena. In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Katie’s Crib’ zei hij onder meer dat zijn vrouw Troian bevallen is terwijl ze in de auto zat. “Ik duwde mijn gordel van mij weg, want ik had ontzettend veel pijn. Ik kon deze positie ook niet veel langer aanhouden”, vertelt Troian over de rit naar het ziekenhuis. Wanneer ze eindelijk aangekomen waren op de parking ging het allemaal razendsnel. Voor Patrick zelf goed door had wat er allemaal aan de hand was, zat Troian al op haar handen en knieën in de auto. Vervolgens riep hij naar de beveiligingsagent: “Het gaat in de auto gebeuren. Je moet een rolstoel gaan halen. We hebben alle professionals nodig. Het gaat gebeuren.”