Pretpark van Dolly Parton aangeklaagd Redactie

23 juni 2018

10u09

Bron: BuzzE 1 Showbizz Een bezoekster eist twee miljoen dollar (1,7 miljoen euro) van Dolly Partons bekende pretpark 'Dollywood'. De vrouw claimt dat ze vorig jaar een ernstig rugletsel heeft opgelopen door een ritje in een wildwaterbaan.

Ondanks dat de vrouw de aanwijzingen van het personeel goed volgde, ging er iets vreselijk mis tijdens het ritje in de attractie, zo staat in de rechtbankpapieren die TMZ in handen kreeg. Toen haar bootje van een waterglijbaan ging, werd de vrouw uit haar zitje gelanceerd. Vervolgens viel ze terug in het bootje en hoorde ze iets breken. Daarna kon ze haar benen niet meer voelen of bewegen.

De vrouw klaagt 'Dollywood' aan voor nalatigheid en het ontbreken van een waarschuwing voor de gevaren van de attractie. Parton, die nog altijd de eigenares is van het pretpark in Tennessee, wilde geen commentaar geven aan TMZ.