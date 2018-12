Presentatrice Karine Claassen maakte unieke reis met zes BV-kinderen: "Zo schoon, hoe onwennig die jongeren waren" MC

03 december 2018

00u00 0 Showbizz Vanavond start op Eén de reportagereeks 'Bloed, Zweet & Luxeproblemen'. Daarin neemt Karine Claassen zes kinderen van BV's mee naar Afrika en Azië, om hen te tonen hoe westerse luxeproducten gemaakt worden. "De jongeren wisten op voorhand niet dat ze zélf ook zouden moeten werken of dat ze bij de plaatselijke arbeiders zouden logeren."

Geen luxevakantie op een zandstrand voor de zes jongvolwassenen met bekende familienamen. Wel een harde confrontatie met het leven zoals dat écht is in Ghana en Sri Lanka. Beau, Marie, Zion, Britt, Milan en Céleste gaan straks in de openingsaflevering al aan de slag in een textielfabriek die kledij maakt voor de westerse markt. De werkdruk ligt er bijzonder hoog, de verloning extreem laag. Later belanden de jongeren in de garnalenkweek, waar alles manueel gebeurt. In Ghana trekt de groep naar een illegale goudmijn, vervolgens naar een cacaoboerderij, waar ze werken op een plantage. De ultieme schok krijgen ze op de vuilnisbelt van Agbogbloshie.

