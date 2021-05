Presentatrice Heidi Lenaerts breekt lans voor haar onzichtbare aandoening: “Elke dag medicatie en wekelijks lichte chemo”

Heidi’s klachten begonnen met... een dikke teen. “Ik heb er een tijdje mee rondgelopen. ‘Ben ik nu ergens tegengelopen?’ vroeg ik me af. Na een dagje zee kon ik plots niet meer stappen”, vertelt Heidi in PRIMO. “Mijn man Ronald dwong me om naar de dokter van wacht te gaan. Ik durfde niet zeggen dat ik er al drie maanden mee rondliep. Ik kreeg ontstekingsremmers voorgeschreven. Die moest ik twee weken innemen, en dan zouden de pijn en de zwelling verdwijnen. Maar dat gebeurde niet. In de zomer van 2016 heeft mijn huisarts, ik was toen 40, voor het eerst het woord ‘reuma’ uitgesproken. ‘Is dat geen ziekte voor oude mensen?’ was het eerste wat ik dacht. Maar reuma spaart ook de jongere garde niet, want zelfs kinderen kunnen er last van hebben. Ik werd doorverwezen naar een voetspecialist in Leuven, maar op den duur had ik ook last van mijn knie én mijn elleboog. Vervolgens werd ik naar een reumatoloog gestuurd, dus het duurde even voor de diagnose viel.”