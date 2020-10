Presentatrice Gerty Christoffels (62) overleden na strijd tegen longkanker

ShowbizzGerty Christoffels (62) is maandagavond overleden, dat werd bevestigd aan onze redactie. De Vlaamse presentatrice, vooral bekend van ‘Boeketje Vlaanderen’ en ‘De Drie Wijzen’, was al een tijdje ziek. Volgens intimi vocht ze al twee jaar tegen longkanker.

Gerty, die regentaat Nederlands-Engels studeerde, werd in 1984 aangenomen bij de toenmalige BRT. Ze presenteerde er onder andere ‘ Boeketje Vlaanderen’, haar eerste programma, dat meteen razend populair werd. Zelf had Gerty nooit verwacht dat net zij gekozen zou worden voor de job. “Al die kandidaten zagen er zo gesofisticeerd uit. Ik dacht: Christoffels, pakt uw sjakosj en ga terug naar Limburg. Jij hoort hier niet thuis”, vertelde ze daarover later bij Radio 2. Toch zag de BRT in haar het perfecte gezicht voor de show. Christoffels maakte uiteindelijk 25 jaar lang televisie.

VTM

Daarnaast was ze ook te zien in ‘Het Ei van Christoffels’ en ‘Personal Upgrade’. Voor dat laatste programma mocht ze zelfs Bill Gates interviewen. Later werd Gerty een vertrouwd gezicht in ‘De Drie Wijzen’. Ze deed daar dienst als de zogenaamde ‘schietschijf’ van Walter Grootaers en Jacques Vermeire.

In 1995 maakte ze de overstap naar VTM voor het human interest-programma ‘Domino’. Daarnaast was ze ook te zien in ‘Lekker Thuis’, ‘Groene Vingers’ (als voorganger van Mark Demesmaeker). Ze was er ook een vast panellid van ‘Wie Van De Drie’, waarvoor ze ook een tijdje de presentatie voor haar rekening nam.

Zelfstandige

Toen haar contract bij VTM niet verlengd werd, besloot ze zelfstandige te worden. “Ik geef trainingen in presentatie- en communicatietechnieken”, zo legde ze uit in 2015. “Het was een logisch gevolg van de talrijke vragen die kreeg. Ik heb bijna 25 jaar tv gemaakt en mensen vroegen me wel eens of ik hen kon ‘leren presenteren’. De stap was niet zo groot om zelfstandig te worden, dat statuut had ik al lang.” Ze bracht ook een autobiografie uit, ‘De Helft Van Mijn Leven’, in 2010, die nu jammer genoeg geen gevolg zal kennen.

In 2017 zat Gerty nog één keer in de nieuwe reeks ‘De Drie Wijzen’, een speciale aflevering voor Kom Op Tegen Kanker. Een jaar later kreeg ze zelf de diagnose van longkanker.

In 2017 was Gerty ook te zien in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’. Bekijk hieronder dat fragment.

Bekend Vlaanderen reageert online:

