Presentatrice Gerty Christoffels (62) overleden: “Een geweldig talent, een enorm verlies”

Gerty, die regentaat Nederlands-Engels studeerde, werd in 1984 aangenomen bij de toenmalige BRT. Ze presenteerde er onder andere ‘ Boeketje Vlaanderen’, haar eerste programma, dat meteen razend populair werd. Zelf had Gerty nooit verwacht dat net zij gekozen zou worden voor de job. “Al die kandidaten zagen er zo gesofisticeerd uit. Ik dacht: Christoffels, pakt uw sjakosj en ga terug naar Limburg. Jij hoort hier niet thuis”, vertelde ze daarover later bij Radio 2. Toch zag de BRT in haar het perfecte gezicht voor de show. Christoffels maakte uiteindelijk 25 jaar lang televisie.

VTM

Daarnaast was ze ook te zien in ‘Het Ei van Christoffels’ en ‘Personal Upgrade’. Voor dat laatste programma mocht ze zelfs Bill Gates interviewen. Later werd Gerty een vertrouwd gezicht in ‘De Drie Wijzen’. Ze deed daar dienst als de zogenaamde ‘schietschijf’ van Walter Grootaers en Jacques Vermeire.

In 1995 maakte ze de overstap naar VTM voor het human interest-programma ‘Domino’. Daarnaast was ze ook te zien in ‘Lekker Thuis’, ‘Groene Vingers’ (als voorganger van Mark Demesmaeker). Ze was er ook een vast panellid van ‘Wie Van De Drie’, waarvoor ze ook een tijdje de presentatie voor haar rekening nam.

Zelfstandige

Toen haar contract bij VTM niet verlengd werd, besloot ze zelfstandige te worden. “Ik geef trainingen in presentatie- en communicatietechnieken”, zo legde ze uit in 2015. “Het was een logisch gevolg van de talrijke vragen die kreeg. Ik heb bijna 25 jaar tv gemaakt en mensen vroegen me wel eens of ik hen kon ‘leren presenteren’. De stap was niet zo groot om zelfstandig te worden, dat statuut had ik al lang.” Ze bracht ook een autobiografie uit, ‘De Helft Van Mijn Leven’, in 2010, die nu jammer genoeg geen gevolg zal kennen.

In 2017 zat Gerty nog één keer in de nieuwe reeks ‘De Drie Wijzen’, een speciale aflevering voor Kom Op Tegen Kanker. Een jaar later kreeg ze zelf de diagnose van longkanker.

“Een enorm verlies”

“Ik heb nog contact met haar gehad tot enkele dagen terug”, aldus Jacques Vermeire. “We hebben de laatste jaren nog een tournee gedaan met de oude ‘Drie Wijzen’. Af en toe gingen we ook eens iets eten. De laatste twee maanden heb ik wekelijks met haar getelefoneerd, tot vorige week, toen ze nog amper kon praten... We hebben het allemaal zien aankomen, maar het blijft dramatisch natuurlijk.”

“Ik zal haar altijd herinneren als toffe vriendin. ‘De Drie Wijzen’, dat was helemaal aan het begin van mijn carrière, en Gerty had iets speciaals. Ze was gewoon een tof mens, ook op privévlak kwamen we er goed overeen. Ze was heel lief, heel attent, en zat altijd goed in haar rol. We moesten haar altijd zowat ‘pakken’ in ‘De Drie Wijzen’, dat was haar idee. Dat was haar functie in het programma, zei ze. Maar het was ook iemand waar je altijd toffe gesprekken mee had. Een geweldig talent en een enorm verlies.”

“Ik werd daarnet van het overlijden op de hoogte gebracht door de echtgenoot van Gerty. Ik wist al een paar weken dat Gerty terminaal was, maar het blijft toch schrikken als je zo’n bericht krijgt. Ze was nog veel te jong.”

“Ze zei dat ze kon genezen”

“Door de hele coronasituatie heb ik haar recent niet meer gezien, maar we hebben mekaar wel nog gehoord”, aldus Walter Grootears. “Vorig jaar hebben we een laatste keer afgesproken. Samen met de groep van ‘de drie wijzen’ - Jacques Vermeire, Kurt Van Eeghem, Gert en mezelf - zijn we toen een hapje gaan eten. Toen heeft Gerty ons ook gezegd dat ze longkanker had. Maar: ze zei toen dat het een kanker was waar ze van kon genezen. Vier à zes weken geleden belde ze echter om te zeggen dat het toch terminaal was. Dat was schrikken. Gerty wist dat zelf natuurlijk al langer, en ik had de indruk dat ze daar vrede mee had genomen. Ze had zich erbij neergelegd, bij het besef dat het eindig was.”

“Ik zal me Gerty altijd herinneren als een vrolijke, optimistische en hele sterke dame. Ze wist heel goed wat ze wilde en wat niet. Dat maakte van haar een heel gemakkelijk iemand om mee samen te werken. Bij haar wist je steeds waar je stond omdat ze zo duidelijk was. Ik heb in ieder geval niets dan fijne herinneringen aan de periode waarin we samen aan ‘De Drie Wijzen’ werkten. Voor we het op moesten, zei ze iedere keer: ‘Jongens, zit maar op mijn kap.’ Dat was het spelletje dat we speelden. Maar dan zei ze er ook iedere keer bij dat we niet moesten schrikken als ze weerwerk zou bieden. (lachje) Dat was zo plezant om te doen... Gerty nam dat ook nooit persoonlijk, want ze wist dat het voor het spel was.”

“Gerty samenvatten in een anekdote? Da’s moeilijk. Ik denk nu wel aan de spontane lachbuien die ze soms had bij ‘De drie wijzen’. Of dat we haar onderbraken, maar dat ze toch heel goed wist waar de draad van haar verhaal gebleven was. Onmiddellijk na onze grapjes kon ze dus weer inpikken. Ze was iemand die goed wist waar ze mee bezig was. Gerty was echt een hele fijne vrouw. Ze gaat gemist worden. Zeker weten.’

Bekend Vlaanderen reageert online:

