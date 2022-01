Presentatrice Anke Buckinx tien dagen out door coronabesmetting

Showbizz“Lap, ik mag alleen presenteren vanochtend ...” Met die woorden maakt Sven Ornelis (48) op zijn blog, Would Be Chef, bekend dat zijn collega Anke Bucnkinx (41) besmet is geraakt met het coronavirus. Normaal gezien presenteert het duo de ochtendshow op radiozender Joe, maar de komende tien dagen zal Ornelis het alleen moeten doen.