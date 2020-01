Presentator Kaj van der Ree diep door het stof na beschuldigingen seksueel wangedrag: “Spijt van domme fouten” Programma's geschrapt Redactie

19 januari 2020

08u06

Bron: AD 0 Showbizz Nederlandse omroep BNNVARA heeft de programma's van Kaj van der Ree geschrapt na beschuldigingen van seksueel wangedrag. De presentator en vlogger (28) reageert nu zelf voor het eerst en gaat diep door het stof na alle beschuldigingen aan zijn adres. Op sociale media werd hij de afgelopen dagen door jonge vrouwen beticht van het sturen van naaktfoto's en pikante berichten. De vrouwen waren op dat moment minderjarig. Van der Ree geeft zijn misdragingen toe. “Ik zie in dat ik domme fouten heb gemaakt.”

In een via zijn woordvoerder verspreid statement stelt Van der Ree: “De afgelopen dagen is naar buiten gekomen dat ik in het verleden via sociale media enkele seksueel getinte contacten heb gehad met toen nog minderjarige meisjes. Ik was vereerd door de aandacht die ik kreeg en was mij toen niet bewust van de implicaties van mijn gedrag.”

Hij ziet nu in dat hij ‘domme fouten’ heeft gemaakt. “Ik bied daarvoor mijn oprechte excuses aan, in de eerste plaats aan de jonge vrouwen die het betreft. Daarnaast besef ik dat ik mijn omgeving ernstig heb teleurgesteld. Ik hoop dat zowel de jonge vrouwen als anderen mij kunnen vergeven. Maar ik snap het ook dat organisaties op dit moment niet meer met mij willen samenwerken.”

De NPO stopt met onmiddellijke ingang met de uitzendingen van Proefkonijnen na ophef over Van der Ree. De publieke omroep stopt ook met zijn vrijdagavondshow Skaj is The Limit op 3FM. Ook het Rode Kruis, waarvoor Van der Ree al jaren ambassadeur is, neemt afstand van de vlogger.”,Als hulporganisatie nemen we zaken als seksuele misstanden uiterst serieus. We willen dit graag zorgvuldig uitgezocht hebben. Seksuele misstanden naar minderjarige kinderen kunnen we niet tolereren”, aldus een zegsman. RTL staakt de samenwerking met Van Ree. De vlogger werkt incidenteel voor het YouTube-programma Nieuwspunt (RTL). “Hij zal niet meer te zien zijn bij Nieuwspunt.”

‘Het zal niet meer gebeuren’

Kaj van der Ree in zijn verklaring: “Ik hoop dat mensen willen begrijpen dat ik behalve een bekende mediapersoonlijkheid ook een gewone jonge man ben die een aantal fouten heeft gemaakt en daar lessen uit wil trekken. Seksueel getint verkeer met minderjarigen heb ik achter mij gelaten, en ik kan verzekeren dat het ook niet meer zal gebeuren. Het feit dat ik via social media enkele seksueel getinte contacten heb gehad, wil echter niet zeggen dat alles wat over mij wordt beweerd ook juist is."

En: “Wat ik verkeerd heb gedaan, kan ik helaas niet ongedaan maken. Wel kan ik proberen om met behulp van mijn bekendheid en mijn ervaring anderen te behoeden voor het maken van dezelfde fouten. Op die manier wil ik graag ook nog iets positiefs halen uit een bijzonder nare episode met grote gevolgen.” Van der Ree zelf is niet bereikbaar voor commentaar. “Daar ziet hij van af”, aldus zegsman Dick van der Meer.

Op sociale media beweren jonge vrouwen dat ze op minderjarige leeftijd seksueel getinte berichten van de vlogger hebben ontvangen. Ook zou de 28-jarige Kaj enkele jaren geleden naaktfoto’s hebben gestuurd en om naaktfoto’s hebben gevraagd bij jonge meisjes die toen 13, 14 en 15 jaar oud waren. De seksueel getinte chatberichten kwamen vrijdagavond door een uitzending van RTL Boulevard op straat te liggen.

Kaj lag deze week ook al onder vuur omdat hij zich maanden geleden in een interview hardop had afgevraagd of Nikkie Tutorials transgender is. Toen zij eerder deze week uit de kast kwam als transgender, dook het gesprek weer op en kreeg Kaj op social media de volle laag voor het ‘outen’ van de YouTube-ster. Hij bood op Instagram zijn excuses aan.