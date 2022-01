Presentator Jon Stewart uit kritiek op ‘Harry Potter’: “Die kobolden zijn antisemitisch”

Jon Stewart had het in zijn podcast, ‘The Problem With John Stewart’, over de gelijkenissen tussen de ‘goblins’ uit ‘Harry Potter’ en karikaturen uit het antisemitische boek ‘The Protocols of the Elders of Zion’. “Wanneer ik met mensen praat, vraag ik soms of ze wel eens een ‘Harry Potter’-film gezien hebben. Heb je ooit een scène in de Gringotts Bank gezien? Weet je wie de mensen zijn die de bank beheren? Joden! Als ik iemand een karikatuur toon, antwoorden zij: ‘Oh kijk, dat komt uit ‘Harry Potter’”, zegt Stewart - die zelf joods is - in de podcast. “Dan zeg ik: ‘Nee, dat is een karikatuur uit een antisemitisch boek.' En J.K. Rowling (de schrijfster van ‘Harry Potter’, red.) dacht toen: ‘Anders moeten we die kerels onze bank laten runnen?’ Het is een tovenaarswereld. We kunnen op draken rijden, je kan een uil als huisdier hebben. Maar wie moet de bank runnen? De joden.”