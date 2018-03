Première van K3 Vlindershow is groot succes: deze bv's waren aanwezig EVDB

17 maart 2018

19u14 0 Showbizz De nieuwste K3-show ging vandaag in première in De Ethias Arena . De show bestaat uit grote K3-hits en enkele nieuwe K3-liedjes.

Na 'Captain Space' kregen Hanne, Marthe en Klaasje de smaak te pakken om meer shows te doen. Vandaag ging hun nieuwste show 'K3 Vlindershow' in première in Hasselt.

"Koningin Viola komt K3 uitnodigen om op te treden tijdens het grote nectaroogstfeest in Vlinderland. Mottige Mot maakt echter van haar afwezigheid gebruik om de vlinders te bevriezen en de macht over te nemen in Vlinderland. Uiteraard laten Hanne, Klaasje en Marthe dit niet zomaar gebeuren en zij binden de strijd aan met Mottige Mot. Het wordt een gigantische uitdaging, want Mottige Mot stuurt drie grote natuurkrachten op hen af. Het wordt een spannend avontuur…", staat te lezen in het persbericht over de show.

Bv's

De première was een groot succes, er waren dan ook heel wat bv's aanwezig. Isabelle A, Goedele Wachters, Winston Post, Maartje Van Neygen, Hanne Decoutere, Sofie Van Moll, Aagje Van Walleghem, Ianthe Tavernier, Souliman De Croock, Tia Hellebaut, Dorien Reynaert en Tim Ost waren allemaal van de partij.