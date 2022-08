Première van ‘Game of Thrones’-prequel ‘House of the Dragon’ net geen 10 miljoen keer bekeken op HBO Max

Fans hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het zover. De eerste aflevering van de ‘Game of Thrones’-prequel ‘ House of the Dragon ’ staat online. Dat de reeks populair ging worden, was al langer geweten, maar de eerste cijfers blijken nu wel héél veelbelovend te zijn.

Bekijk ook: ‘House of the Dragon’ gaat in première op Streamz.

De eerste aflevering van ‘House of the Dragon’ werd op het streamingplatform HBO Max namelijk net geen tien miljoen keer bekeken. Gevolg? De ‘Game of Thrones’-prequel is de meest succesvolle première die de streamingdienst ooit gekend heeft. Ook in Zuid-Amerika, Europa, Afrika en het Midden-Oosten hebben ze nog nooit zo’n succesvolle release gehad.

‘House of the Dragon’ doet het als gevolg dubbel zo goed als zijn voorganger ‘Game of Thrones’. Het debuut van deze laatste, dat dateert van 2011, was goed voor 4.2 miljoen views. De release van het allerlaatste seizoen, dat in 2019 uitgebracht werd, lokte dan weer 17,9 miljoen kijkers.

De ‘Game of Thrones’-prequel heeft natuurlijk wel een stapje voor op de originele reeks. In 2011 was HBO nog lang niet zo populair als nu. Daarnaast was ‘Game of Thrones’ nieuw voor alle kijkers. ‘House of the Dragon’ bouwt dan weer verder op het succes van zijn voorganger.

‘House of the Dragon’ is bij ons te zien op Streamz.

LEES OOK: