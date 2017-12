Première Bad Trip: Jens Dendoncker stelt vriendin voor, ook Josje en Nathalie Meskens van de partij TDS

In Kinepolis Antwerpen ging 'Bad Trip vanavond in première, een nieuwe Vlaamse komische actiefilm. Naast de cast, die onder meer uit Jonas Van Geel en Ben Segers bestaat, mocht bekend Vlaanderen natuurlijk ook niet ontbreken. Onze fotograaf stond op de eerste rij.

'Bad Trip' is een komedie met een Vlaamse topcast met onder meer Jonas Van Geel, Tom Audenaert, Ben Segers en Gene Bervoets in de hoofdrol. In de Vlaamse prent, die vanaf woensdag verschijnt in de zalen, moeten vier vrienden in hun laatste week als huisgenoten plots een grote hoeveelheid cocaïne zien te verkopen. Dat belooft.

Kristof Ghyselinck De cast

Kristof Ghyselinck Komiek Jens De Doncker stelde zijn vriendin Helene voor.

Kristof Ghyselinck Dimitri Vegas en zijn echtgenote Anouk Matton tekenden present.

Kristof Ghyselinck Ook Josje en haar vriend Cle zakten af naar Antwerpen.

Kristof Ghyselinck Net als Nathalie Meskens.

Kristof Ghyselinck Acteur Mathijs Scheepers en zijn partner Lydia

Kristof Ghyselinck Laura Tesoro en haar vriend Giovanni Kemper kwamen genieten van een avondje uit.

Kristof Ghyselinck Lynn Van Royen, Kato uit 'Beau Séjour', en haar vriend Gilles.

Kristof Ghyselinck Actrive Moora Vander Veken