Premier Charles Michel herademt nu terreurdreiging daalt: "Maar het leven wordt nooit meer zoals voorheen" Guy Van Gestel

23 januari 2018

05u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Nu de rust is weergekeerd binnen zijn regering, vindt Charles Michel (42) de tijd rijp voor z’n eerste grote interview sinds lang. En dat geeft hij aan Dag Allemaal. Het terreurniveau daalt, en de werkloosheid ook. De premier is dus goedgemutst. Zij het met enige reserves, want het gekibbel tussen z’n Vlaamse coalitiegenoten frustreert hem. En: "Mijn job zorgt hoe dan ook voor schade in m’n privéleven."

Of er in de nabije toekomst militairen op straat blijven patrouilleren, kan de premier nu nog niet zeggen. Maar het lijkt er wel op dat zijn kinderen zullen opgroeien in een veiliger wereld. Zoon Maximilien, uit een vorige relatie, is dertien jaar. En Jeanne, zijn dochtertje met z’n huidige partner Amélie, is twee. Pas geworden.

"Zij heeft al een sterk temperament, hoor!" zegt Charles Michel. "Jeanne weet wat ze wil. Qua karakter is ze een mix van haar ouders, maar fysiek lijkt ze gelukkig meer op Amélie. (lacht) Als Jeanne een foto van mij in de krant ziet, kirt ze: "En waar is mama?"" Charles glundert als hij het over Jeanne heeft. Een trotse vader, zoveel is duidelijk.

