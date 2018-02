Première Doornroosje in Antwerpen groot succes EVDB

17 februari 2018

18u17 0 Showbizz De musical 'Doornroosje' ging gisteren in première in Antwerpen. Doornroosje wordt vertolkt door Tinne Oltmans, Thomas Van Goethem speelt haar prins.

Gisterenmiddag ging in Theater Elckerlyc in Antwerpen de musical 'Doornroosje' in première. De zaal zat vol enthousiaste prinsjes en prinsesjes die de musical met luid gelach, gezang en gedans ontvingen. Achteraf mochten de kinderen met alle acteurs op de foto.

Voor hoofdrolspeelster Tinne Oltmans was het van voor haar studies geleden dat ze nog in een musical meespeelde. "Het is voor mij een terugkeer naar mijn eerste grote liefde, de musical. Dit smaakt naar meer!", had ze na de première te melden.

Koning Walter Baele en koningin Liv Van Aelst zorgden voor wat entertainment voor de volwassen, met niet mis te verstande oneliners. "Zang en dans is zo ver buiten mijn comfortzone. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost!", vertelt Baele.

Laurenz 'Titus' Hoorelbeke en Jasmine 'Fien' Jaspers lieten als doldwaze slechteriken de hele zaal lachen. Line Ellegiers nam de meest magische rol op zich, namelijk die van toverfee.

Een geslaagde première was het zeker. Doornroosje loopt nog tot zondag in Theater Elckerlyc. Daarna verhuist de productie respectievelijk naar het Ethias Theater in Hasselt (24 februari) en de Capitole in Gent (3 en 4 maart). De allerlaatste tickets zijn te verkrijgen via www.deepbridge.be.