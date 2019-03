Precies 20 jaar geleden stelde Willy Sommers zijn Cindy voor: “Zoveel ongeloof en negatieve reacties op onze liefde, en zie ons nu” Jan Ruysbergh

21 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Denk toch eens na hoe het zal zijn als hij zestig is!” Dat zei de moeder van Cindy (42) toen zij een relatie begon met Willy Sommers. Inmiddels is hij die leeftijd al zes jaar voorbij, en zijn de twee nog altijd stralend verliefd. Al duurde het tot de geboorte van dochter Luna (17) voor Willy helemáál in hun liefde geloofde.

Innig in elkaars armen, maar in hun ogen nog die lichte onzekerheid eigen aan prille liefde. Zo stonden Willy en zijn toen kersverse liefdespartner Cindy twintig jaar geleden op de cover van Dag Allemaal. Wanneer we het koppel in hun idyllisch gelegen hoeve in Lennik opzoeken, en ze diezelfde pose graag overdoen, is er van die twijfel natuurlijk geen enkel spoor meer. Met een mengeling van ontroering en ongeloof bekijken Willy en Cindy de cover van toen. “Voor mij lijkt het alsof het gisteren was”, zegt Willy. “Maar toch best confronterend.”

“Zeker wanneer Willy zegt: ‘Ik voel me half verliefd, half vrijgezel’”, pikt Cindy in. “Dat kwam wel binnen! Maar Willy kon mij gelukkig snel sussen.” (lacht)

