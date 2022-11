‘Power Rangers’-ster Jason David Frank overleden

In een verklaring bevestigt zijn agent, Justine Hunt, het trieste nieuws. “Respecteer alsjeblieft de privacy van zijn familie en vrienden in deze vreselijke tijd, terwijl we het verlies van zo’n geweldig mens verwerken. Hij hield heel veel van zijn familie, vrienden en fans. Hij zal gemist worden.” Naast acteur was Jason ook een professioneel MMA-vechter. Hij laat vier kinderen na. In de originele tv-serie ‘Mighty Morphin Power Rangers’, die begon in 1993, kroop de acteur in de huid van Tommy, de groene Power Ranger. Hij speelde oorspronkelijk de vijand, maar wist zich uiteindelijk (dan toch) te voegen bij de helden. Later speelde hij ook nog de witte Power Ranger en verscheen hij in meer films en series van de populaire helden-franchise.