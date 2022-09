Post Malone maakt lelijke val tijdens optreden en belandt in het ziekenhuis: “Ik heb me flink bezeerd”

Showbits Aaron Blommaert moet de leegte van Niels Destadsba­der opvangen: “Ik voel de druk, de bazen houden mij in de gaten”

Zondag is het nog één keer ‘Tien om te Zien’ op VTM. Tijdens de opnames in Westende liep onze reporter Jarne enkele uren mee in het spoor van presentator Aaron Blommaert. Zo krijgen we een sneak-peek achter de schermen, in de make-upstoel en in de kleedkamer. “Zelfs een dweil zou hem goed staan”, verklapt z’n stylist Jody. En ook z’n collega’s van boysbond Bobby klappen uit de biecht: Aaron blijkt de grootste zweter van de vijf. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

17 september