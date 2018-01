Position switch: Peter Verhoeven van Qmusic naar JOE TDS

Na 16 jaar achter de knoppen te hebben gestaan bij Qmusic, gaat radiostem Peter Verhoeven een nieuwe uitdaging aan bij Joe. De radio-dj zal er vanaf maandag 15 januari een extra vroege ochtendshow presenteren tussen 4u en 6u, net voor de show van Sven Ornelis en Anke Buckinx. Daarnaast palmt hij ook vanaf 20 januari de zaterdagavond van 21u tot 00u in met de beste dance-hits en -classics. Dit alles doet hij live vanuit zijn thuisbasis in Los Angeles.

Vanavond zullen de Q-collega’s afscheid nemen van Peter en hem bedanken voor de vele mooie jaren. Daarna presenteert hij zelf voor de laatste keer op Qmusic van 22u tot 1u.

Peter Verhoeven: "Als radiomaniak en muziekfreak kan ik niet beter zitten dan bij Joe. Meer dan de helft van de ploeg van Joe zijn vroegere collega's waarmee ik in 2001 Qmusic ben begonnen, dus dat zal een blij weerzien... of wederhoren worden, want ik woon nog altijd in Los Angeles. Ik heb onweerstaanbaar veel zin om de frisse Joe-luisteraar te vergezellen tijdens de vroege uurtjes van de werkweek en op zaterdagavond komt mijn danslibido naar boven! Joe bestaat uit de warmste groep medewerkers en fans en ik ben enorm vereerd om daar deel van uit te maken!"

Peter presenteerde tot voor kort elke zaterdag- en zondagavond op Qmusic zijn laatavondprogramma ‘Peter QSA’ tussen 22u en 1u. Daarin draaide hij drie uur lang de nieuwste muziek uit de States en verzamelde hij heel wat showbizz- en filmnieuws. Ook tijdens de kerstvakantie was hij bijna dagelijks ’s avonds te horen op de radiozender. Eén van zijn strafste prestaties bij Qmusic leverde hij in het Q-Beach House tijdens de zomer van 2014. Toen was hij maar liefst 64 dagen lang elke dag te horen op de radio, een record.