Posh stelt alweer veto: er komt géén Spice Girls-tournee Fans moeten nooit te vroeg 'Victoria' kraaien EDA

11 februari 2018

10u57 0 Showbizz De kogel is dan toch niet door de kerk. Net nu gedacht werd dat de tourplannen van de Spice Girls concreet vorm kregen, stelt Victoria opnieuw haar veto. Tegen Vogue UK liet Beckham zich ontvallen dat er helemaal geen tournee komt. Het mode-icoon deed haar uitspraken in New York.

Victoria is in de Verenigde Staten vanwege een presentatie van haar nieuwe collectie. "Ik ga niet op tournee en de meiden ook niet", klonk het. Vorige week werd duidelijk dat de leden van de groep een reünie aan het voorbereiden waren. Er zouden plannen zijn voor een tournee door het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Victoria vertelde in New York nog wel dat ze het ontzettend leuk vond om iedereen weer gesproken te hebben en dat er druk gepalaverd werd over allerlei dingen die ze samen zouden kunnen doen. "We waren aan het brainstormen", zei ze daarover. "Maar dit is wat ik doe", besloot ze, verwijzend naar kledingstukken uit haar nieuwe collectie die dit weekend worden gepresenteerd.