Posh krijgt kritiek: in designerkleren naar de sloppenwijk

21 maart 2018

11u40 0 Showbizz "Dan zet je jezelf in voor het goede doel, word je nog uitgelachen", pruilde Victoria Beckham (43) nadat ze terugkeerde uit Afrika waar ze een liefdadigheidsproject had bezocht. Posh deed dat in opdracht van Sport Relief, een goede doel-actie op de Britse tv. Maar door een ongelukkige kledingkeuze én enkele al even ongelukkige opmerkingen kwam ze al weer eens in het oog van een storm terecht.

Smetteloos wit

Want Posh zou Posh niet zijn, mocht ze niet in gepaste outfit naar Kenia zijn getrokken. Er zou immers ook gefilmd worden en de echtgenote van David Beckham wou uiteraard goed in beeld komen. En dus droeg modeontwerpster Victoria 'werkkledij' ter waarde van 560 euro. Met name een T-shirt van haar eigen label (102 euro), een jeans van R13 (319 euro) en rubberen laarzen van La Chameau van 136 euro). Opmerkzame kijkers zagen bovendien dat Posh, die in het filmpje beweert dat ze de lokale bevolking een handje toestak, er wél in slaagde om haar T-shirt de hele tijd smetteloos wit te houden. Niet bepaald een bewijs van hard werken, oordelen velen.

"Wereldvreemde diva"

Bovendien toonde Victoria ook niet veel kennis van de problematiek in Afrika te bezitten. Toen Posh opmerkte dat het zo jammer was dat het de hele tijd regende, antwoordde een van de Afrikaanse vrouwen dat regen in hun land een geschenk was. Waarop Posh de dame niet begrijpend aankeek en en vroeg: "Waarom? Het is toch leuker als de zon schijnt..." Gevolg: de ster werd op het thuisfront flink uitgelachen. "Wat is ze toch een wereldvreemde diva", klinkt het. 'Het is duidelijk dat het project in Afrika haar geen bal interesseert. En dat ze nog nooit van de grote droogte op het continent heeft gehoord. Het was voor Posh gewoon belangrijk om goed in beeld te komen. Om haar imago extra glans te geven. Helaas is dat door haar domme uitspraken en dito gedrag compleet mislukt!"