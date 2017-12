Poseren voor Chanel, daarna kerstmarktje opzoeken Van glamour naar glühwein : Lily-Rose Depp doet wat moet. EDA

10u33

Bron: Reporters 0 Reporters Showbizz Een mens is toch iets raars. Sta je het ene moment voor het oog van de wereldpers de nieuwe Chanel-collectie voor te stellen, zak je even later af naar de braadworsten van de dichtstbijzijnde kerstmarkt. Het wondere leven van Lily Depp in Hamburg.

'Raar zijn' zit uiteraard in de familie ten huize Depp. Met een wereldberoemde kwiet als vader valt de gesuikerde appel niet ver van de kerstboom.

De dochter van Johnny Depp zette deze week voet aan grond in Hamburg. Daar werd ze door de wereldpers met open armen ontvangen als één van de gezichten van de nieuwe campagne van Chanel. De chouchou van Karl Lagerfeld poseerde in een doorschijnende kanten jurk en liet daarbij enkel haar leeftijd aan de verbeelding over. 24? 27? Fout: 18.

Reporters Lily-Rose Depp tijdens de Chanel photo call in de Elbe Philharmonic Hall in Hamburg.

Lily-Rose, die eveneens de dochter is van Franse actrice/zangeres Vanessa Paradis, werd samen met de Amerikaanse actrice Kristen Stewart (27) ingeschakeld als ambassadrice voor de lancering van de nieuwste collectie van het iconische Franse modehuis.

Ondanks de aanwezigheid van heel wat high profile genodigden, ruilde de 18-jarige actrice de glamour al snel in voor glühwein. Samen met vrienden werd ze gespot op één van de kerstmarkten die de Duitste stad rijk is.

Reporters

Reporters Beter ingeduffeld dan tijdens de defilé. Maar onmiskenbaar met Chanel handtas.

Reporters