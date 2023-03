PORTRET. Will Tura. “Het leven van een artiest is soms keihard. Ik ben ook maar een mens. En toch moet je verder”

TV Sergeant Floyd uit ‘De Mol’ is geen onbekende: hier kan je hem van kennen

In de tweede aflevering van ‘De Mol' kon je niet om sergeant én drill instructor Floyd heen. Maar misschien zijn er kijkers die zich afvragen of ze hem ergens van herkennen? Zeker mogelijk, want acteur Bourke Floyd is geen onbekende. Sterker nog, hij heeft al heel wat gastrolletjes in series en films op zijn palmares staan.