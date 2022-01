PORTRET. Vlaanderens eerste topmodel Ghislaine Nuytten: het meisje uit Wervik dat zelfs Armani kon charmeren

Streamz Duik in een magische wereld vol verrassin­gen: dit zijn onze favoriete fantasy­reek­sen

Magie, mysterieuze wezens en bovennatuurlijke verschijnselen: deze week staat onze Kijkgids helemaal in het teken van de beste fantasyseries uit streamingland. Het voor de hand liggende ‘Game of Thrones’, dat het genre overstijgt, tref je niet aan in deze lijst. Wel op het menu: een ongewoon bondgenootschap (‘A Discovery of Witches’, Streamz), een victoriaanse fantasiewereld (‘Carnival Row’, Prime Video), een onbevreesde monsterjager (‘The Witcher’, Netflix), spirituele levensgezellen (‘His Dark Materials’, Streamz) en een vervloekt eiland (‘Lost’, Disney+).

19 januari