PORTRET. Vier jaar na de dood van Karl Lagerfeld eist zijn kat Choupette weer helemaal de spotlight op. Haar nieuwe baasje wacht wel op geld, véél geld

Met Naomi Campbell poserend in ‘Vogue’ en een uitnodiging voor het prestigieuze Met Gala: Choupette, de Birmaanse kat van wijlen Karl Lagerfeld, is hot. Vier jaar na de dood van haar bekende baasje is ze nog steeds één van de bekendste huisdieren van de planeet, al is het onduidelijk of Lagerfelds beloofde erfenis reeds bij haar nieuwe eigenaar is geraakt.