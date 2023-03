PORTRET. U kende hem niet, maar Luc Vrancken maakte uw favoriete shows: “De budgetten liepen in de miljoenen, maar dat zag je nooit aan hem”

Showbizz Peter Van de Velde viert 22-jarig bestaan Piet Piraat, tegen alle verwachtin­gen in: “Ze gaven het vijf jaar”

De bekendste piraat van Vlaanderen, Piet Piraat, bestaat 22 jaar. Iets wat Piet zélf, acteur Peter Van de Velde (56), nooit voor mogelijk had durven houden. “Er werd tegen ons gezegd: vijf jaar en het vet is van de soep.” Maar niets was minder waar. Het succes van de reeks bleek ongezien. Het ultieme bewijs? De Rewind Party in het Sportpaleis. “18.000 lichtjes... Toen dacht ik: ‘dat ik dit mag meemaken’.” Voorlopig hangt hij zijn piratenhoed nog niet aan de haak, integendeel. Binnenkort tourt hij - samen met ‘K2 zoekt K3'-kandidaat Remi De Smet - doorheen Vlaanderen met een gloednieuwe show. “Ik vind het nog altijd fijn om te mogen doen.”