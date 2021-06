PORTRET. Qua uiterlijk volgde Paula Sémer (96) de tijdsgeest. Qua ideeën ging ze haar eigen pad

“Het bobijntje is af.” Met die sobere woorden heeft Paula Sémer beslist dat een rijkgevuld leven ten einde was. Ze werkte op televisie toen er nog met puntjes op de i werd gesproken. Ze was feministe toen het niet over een blote navel ging, maar over stemrecht en een eigen zichtrekening. Ze was, getuige de reacties op haar overlijden, vooral een bijzonder fijne vrouw.