PORTRET. Mémé Clara, stammoeder van de Planckaerts: “Als Eddy op bezoek kwam, moest er verse koffie gezet worden”

Dat ze de familie nooit naar de Ardennen zou volgen, klonk het nog vastberaden in 2005. Mémé Clara was 78 toen en de Planckaerts hadden in hun nieuwe thuis net Iluna in de clan verwelkomd. De trotse oma kwam er graag op bezoek, maar was lang niet van plan haar agenda leeg te maken voor een permanent verblijf. “Zolang ik in mijn huisje in Meigem kan blijven wonen, doe ik dat,” klonk het op de bekende ‘berg’ tussen de kippen en de varkens. “Ik ben kerngezond en heb een druk sociaal leven. Ik ben voorzitster van de plaatselijke kaartclub en zing er in het kerkkoor. Ik ken bijna iedereen in het dorp en iedereen kent er mij. Ik kan daar niet gemist worden.”