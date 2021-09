PORTRET. Ilse De Meulemeester: altijd in de spotlights, maar intussen dik tegen haar zin

"Ze is 1 meter 75 en heeft betoverende groene ogen. Welkom aan Miss België!" Met haar lange blonde lokken opgestoken, zelfverzekerde blik en gracieuze glimlach stapt Ilse De Meulemeester naar de micro op de Miss World-verkiezing van '94 in Zuid-Afrika. Haar zwoele stem die later op het scherm één van haar handelsmerken wordt, laat haar in de steek. Ook haar boodschap - "Als miss zou het mijn grootste wens zijn geluk te brengen aan mensen die het nodig hebben, en zou ik proberen de hele wereld bij elkaar te brengen" - is een huizenhoog cliché. Maar toch weet de 23-jarige Dilbeekse, een studente hotelmanagement en model, de jury in te pakken. Onder anderen Ron Moss - Ridge uit 'Mooi en Meedogenloos' - de ravissante Iman alias 'Mevrouw David Bowie' en de dochter van de toen kersverse Zuid-Afrikaans president Nelson Mandela stemmen Ilse uit België naar de toptien in de wedstrijd met 87 schoonheden.