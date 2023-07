PORTRET. Het favorietje van de bazen en bijna ‘Sir’ na zijn indrukwekkende koninklijke verslagen, maar Huw Edwards (61) leed ook al twintig jaar aan depressies

BV Influencer Steffi Mercie vond de liefde via sociale media: “We konden de hele nacht door met elkaar bellen”

Influencer, TikTok-ster en nu ook actrice. Het gaat bijzonder hard voor de 20-jarige Steffi Mercie uit Leuven. Ze speelt mee in de nieuwe film ‘Vloglab: The Movie’ en ziet haar acteercarrière steeds meer van de grond komen. Wij spraken met haar over opgroeien in de openbaarheid, haar vriend Gerben en de voor- én nadelen van sociale media. “Toen ik in Parijs in de arena zat bij Beyoncé, ging er een rilling door me heen.”