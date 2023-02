PORTRET. De relatie tussen Tom Boonen en Lore zat al eerder in woelig vaarwater. “Maar ze was altijd de vrouw van mijn leven en wellicht is ze dat nog”

TV Gert Verhulst reageert voor het eerst op mogelijk grensover­schrij­dend gedrag Plopsaland: “Mentaal welzijn is voor ons heel belangrijk”

“Het zou Gert Verhulst sieren mocht hij de problemen in Plopsaland even bespreken.” Het is een vraag die binnenkwam tijdens ‘De Tafel van Vier', de talkshow van de Studio 100-baas. De opmerking in kwestie kwam er na de heisa van afgelopen weekend. Binnen het bedrijf zou er volgens een aantal (ex-)werknemers sprake zijn van zowel tirannie als pesterijen. “Er loopt een intern onderzoek", aldus Verhulst.