PORTRET. De Hollywood-lieveling die een groot verlies met zich meedraagt: het verhaal van ‘John Wick’-ster Keanu Reeves

Muziek Jay-Z weigerde mee te werken aan ‘Shape Of You’ van Ed Sheeran: “Nummer heeft geen rapvers nodig”

Het lijkt haast ondenkbaar, maar de monsterhit van Ed Sheeran (32), ‘Shape Of You’, had er helemaal anders kunnen uitzien. De Britse zanger bekent namelijk aan ‘Rolling Stone’ dat hij aan Jay-Z (53) gevraagd had om de handen in elkaar te slaan, maar dat de rapper zijn verzoek vriendelijk weigerde.