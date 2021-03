PORTRET. De broers Azimi, door Nederlandse politie verdacht van fraude: “Jaloezie. Iets anders is er niet aan de hand”

Vijftig agenten vielen deze ochtend in Aardenburg, een deelgemeente van Sluis, binnen in hotel Elderschans en in het kasteel ernaast, beide eigendom van de Azimi’s. In het hotel, dat ze sinds vorig jaar niet zelf meer uitbaten, heeft Salar nog een kantoortje, en in het kasteel wonen de broers met hun gezinnen en met hun ouders. De Nederlandse politie was op zoek naar bewijsmateriaal voor fraude. Of dat ook is gevonden, is nog niet duidelijk, maar de twee broers werden voor verhoor opgepakt en bleven ook nadien aangehouden.