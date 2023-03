PORTRET. Als 2-jarige vluchtte ze met haar ouders uit Libanon, vandaag ontvangt ze in ons land eredoctoraat: wie is mensenrechtenadvocate Amal Clooney?

Vandaag wordt Amal Clooney (45) in Kortrijk verwacht om een eredoctoraat van de KU Leuven in ontvangst te nemen. De mensenrechtenadvocate is bij het grote publiek bekend als de vrouw van filmster George Clooney (61), maar eerlijk is eerlijk: nog voor ze hem leerde kennen, had ze al een carrière om u tegen te zeggen. Er zullen trouwens erg strenge veiligheidsmaatregelen gelden, want Amal staat op haar privacy.