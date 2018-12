Pornoster teruggevonden in eigen urine op straat: “Ik werd gedrogeerd” EDA

01 december 2018

10u47

Bron: New York Post, Reporters 0 Showbizz Jesse Jane, de Amerikaanse pornoster (38) wiens echte naam Cindy Taylor is, werd begin november op straat aangetroffen gedrenkt in haar eigen urine. In een e-mail aan de redactie van ‘New York Post’ bijt de actrice van zich af. “Ik werd gedrogeerd. Ik had maar twee drankjes gedronken.”

Volgens een politierapport verkregen door ‘The Post’, droeg Jane een karmozijnrood Oklahoma-sweatshirt, zwarte panty en zwarte laarzen toen ze bewusteloos werd aangetroffen op een stoep in Norman, Oklahoma. Ze had een sterke geur van alcohol op haar lichaam en onduidelijke spraak, stelt het rapport.

“... En het rook en bleek dat de verdachte in haar broek had geplast,” schreef de arresterende officier. “Ik vroeg de beklaagde ongeveer vijf minuten om mij een telefoonnummer te geven, zodat iemand haar kon ophalen of me kon laten zien dat ze een taxi had betaald, zodat ze niet naar de gevangenis moest voor openbaar dronkenschap, maar dat kon ze niet. Het leek erop dat de beklaagde zo bedwelmd was dat ze me geen geldig antwoord kon geven op de vragen die ik haar stelde.”

Jane werd vervolgens gearresteerd en weggebracht naar de gevangenis in Cleveland County, waar ze weer werd vrijgelaten. Intussen had ‘The Post’ ook al videobeelden verkregen, die ze met de nodige sappige titels hadden verspreid.

Verkrachtingsdrug

“Het lijkt alsof je geweldige beelden hebt van mij onder invloed”, reageerde Jane in een e-mail aan ‘The Post’. “Maar wat je ziet is iemand die gedrogeerd werd door roofies (de zogenaamde verkrachtingsdrug, nvdr.) Ik was extreem incoherent en kon niet eens op mijn eigen benen staan.”

Niet de eerste keer

Naar verluidt was het niet de eerste keer dat de ster werd gedrogeerd. “Het is een standaard gegeven aan het worden in de nachtwereld. En zeker aan universiteitscampussen. Ik had maar twee drankjes gedronken die nacht. Wat erg is, is dat mensen het doen om je uit te lachen. Sinds wanneer is het grappig om anderen bewusteloos te krijgen en de schuld dan ook nog eens op henzelf te steken?”

In 2015 werd ze ook al op gelijkaardige wijze aangetroffen in Las Vegas. Toen kwam er evenwel geen politie aan te pas.