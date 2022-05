Pornokoning Dennis Black Magic verloofd met zijn 25 jaar jongere vriendin: “Dit voelt heel goed”

Dennis zelf is alvast in de wolken met het goede nieuws. “Wie had dat gedacht na 27 jaar vrijgezel te zijn geweest?”, vertelt hij ons wanneer we hem bellen. “Voor ik Helena tegenkwam, geloofde ik eerlijk gezegd niet meer in de liefde. Maar dit voelt heel goed.” Om af te sluiten maakte de ex-pornoregisseur ook nog een aangebrand grapje. “Voor één keer ben ik zelf op de knieën gegaan”, klinkt het verder nog al lachend.