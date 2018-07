Pornoactrice Stormy Daniels gaat scheiden KVE

23 juli 2018

21u14

Bron: BuzzE 0 Showbizz Pornoactrice Stormy Daniels en haar man Glendon Crain gaan uit elkaar. De twee zetten een punt achter hun relatie na drie jaar huwelijk.

"Mijn cliënt Stormy Daniels en haar man Glen hebben besloten om te gaan scheiden", zo maakte advocaat Michael Avenatti via sociale media bekend. Hij vraagt de pers om haar voorlopig met rust te laten.

Glen en Stormy, de artiestennaam van Stephanie Clifford, hebben samen een dochter van 7.

Stormy Daniels is vooral bekend van haar mogelijke affaire met de Amerikaanse president Donald Trump. Ze beweert dat ze seks met hem had in 2006. Vorige week werd de actrice nog opgepakt in een stripclub in Ohio omdat ze drie undercoveragenten zou hebben aangeraakt.