Populaire YouTuber choqueert kijkers door eigen zus vol op de mond te zoenen TDS

10 april 2019

15u53

Bron: Youtube 0 Showbizz De populaire YouTuber Chris Monroe, die met zijn kanaal PrankInvasion meer dan 3,8 miljoen kijkers weet te bekoren, heeft voor heel wat ophef gezorgd. In zijn laatste video is namelijk te zien hoe de YouTuber zijn (half)zus zoent. “Dit moet bij de politie worden aangegeven”, keuren fans zijn gedrag af.

PrankInvasion is razend populair op Youtube. Hij was altijd al omstreden, net omdat hij in veel van zijn video’s willekeurige vrouwen begint te zoenen. In zijn nieuwste video gaat het echter niet om een wildvreemde vrouw, maar wel om zijn eigen (half)zus Kaitlyn.

“Ik wil je helemaal niet kussen. Ik kan mijn eigen broer toch niet kussen”, protesteerde Kaitlyn aanvankelijk. Toch ging ze overstag, en zij en Chris zoenen verschillende keren. Haar gedegouteerde blik spreekt echter boekdelen.

Walgelijk

“Dit is gewoon walgelijk”, reageren fans geschokt. Of ook: “Dit is de meest degoutante video die ik ooit heb bekeken”, en “Ik heb het gevoel dat ik dit moet aangeven bij de politie”.

De video heeft intussen bijna 100.000 dislikes.