Populaire Suzan en Freek zijn al sinds hun tienerjaren een koppel: "We kunnen elkaar niet meer loslaten"

23 februari 2020

06u00

Bron: Telegraaf/TV Familie 0 Showbizz ‘Als Het Avond Is’ en ‘Blauwe Dag’, twee liedjes die heel Vlaanderen kent. En nu hebben de Nederlandse Suzan (27) en Freek (26) wéér een dikke hit beet: ‘Deze Is Voor Mij’. Ze zijn al zo’n twaalf jaar bezig én zijn al even lang een liefdeskoppel. “ We leerden elkaar kennen op school”, zegt Freek tegen De Telegraaf. “ Suus zat een jaar hoger, maar het klikte meteen tussen ons.”

“Ik viel als een blok voor hem”, zegt Suzan tegen de krant. “Hij was toen al een heel grappige kerel. En ik val voor mannen met humor. En er was de muziek natuurlijk, ah ja. We hielden van dezelfde dingen en genoten er meteen van om ons samen te verliezen in de muziek.”

Freek bekent wel dat hij ook om een heel andere reden voor Suzan is gevallen: “Tja, ze was een blonde stoot, natuurlijk. Zo diep denk je niet na over relaties als je 14, 15 jaar bent, toch? En ze was een coole chick. We hebben elkaar niet meer kunnen loslaten en zijn eigenlijk min of meer samen opgegroeid. Enkel in onze studententijd woonden we in aparte steden en zagen we elkaar minder. Maar we bleven samen muziek maken en traden in het weekend op. In cafés en zo. Je kan stellen dat de muziek onze relatie toen gered heeft. Niet dat ze ooit in gevaar kwam, maar omdat we elkaar door onze muziek bleven zien, was er geen reden om met anderen op stap te gaan.”

Hun geheim

Ja, Suzan en Freek leven heel intens samen. Hoe houden ze hun relatie dan nog spannend? “Vriendinnen vragen me dat ook wel eens”, zegt Suzan. “Ik hoor hen dan zeggen dat ze elke week een date night inplannen om hun relatie spannend te houden. Freek en ik hebben dat niet nodig. Wij liggen vaak samen in een deuk om de meest onnozele dingen. En daar word ik dus elke keer opnieuw verliefd van. Echt, ik word soms meermaals per dag opnieuw verliefd op hem.”

(lees verder onder de foto)

Freek beaamt dat: “Het helpt natuurlijk dat ons leven geen sleur toelaat. We maken elke dag nieuwe, leuke dingen mee. Ons leven is zo spannend geworden. Er is natuurlijk een grote overlap tussen werk en privé bij ons. Omdat we alles samen doen. Maar dat werkt bij ons. Al plannen we af en toe ook wel eens iets romantisch in, hoor.” Dan spreken ze af: “Vanavond zijn we Suus en Freek het koppel, niet de artiesten.”

Per ongeluk

Suzan en Freek werden eigenlijk per ongeluk een succes. “In de periode dat we als bijbaantje optraden in kroegen, bedachten we een manier om onszelf te promoten”, zegt Freek. “We startten toen een Facebook-pagina: De Minuut. Daarop speelden we elke keer een minuut durend covertje van een bekend nummer. Toen The Chainsmokers onze cover van hun liedje deelden op hún pagina, kregen we bijzonder veel volgers. Daarna hebben we ‘Als Het Avond Is’ gespeeld en dat werd dus een dikke hit. Sindsdien is ons leven compleet veranderd.”

De twee besloten er helemaal voor te gaan en zegden hun jobs op. “Dat was stoer van ons”, zegt Suzan glimlachend. “We zijn ervan overtuigd dat als we hard werken, het allemaal goed komt.” Maar anderen zijn daar minder van overtuigd. “Onze families hadden hun twijfels”, zegt Freek. “Zij maken zich zorgen. Want de muziekwereld biedt geen zekerheid. Maar daar moeten we onze schouders bij ophalen. Geef toe: wie heeft nog zekerheid in dit leven? Voor ons is het duidelijk: de enige zekerheid die we hebben, is elkaar.”