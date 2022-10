Populaire Nintendo-personages komen tot leven in nieuwe ‘Mario’-film: accent van Chris Pratt zorgt voor opschudding

De trailer van de nieuwe ‘Mario’-film doet heel wat stof opwaaien. Eerst en vooral wordt het personage Mario niet ingesproken door een Italiaanse acteur, maar nu blijkt ook zijn stem geen Italiaans accent te hebben. In een eerder interview met ‘TooFab’, die ‘Invader’ in handen kreeg, weerlegde co-producer Chris Meledandri de kritiek rond de casting van Pratt. “Het wordt fenomenaal, maar niet het Italiaanse zoals we het gewoon zijn uit de games.” Hij vervolgde: “Het is niet de bedoeling dat Chris Pratt het Italiaanse accent volledig gaat overnemen. Het nieuwe accent zal worden toegelicht in de film en alles zal verder duidelijk worden.” De ‘Marvel’-acteur zelf vertelde eerder dit jaar aan ‘Variety’ dat hij “heel nauw samenwerkte met de regisseurs” om te zorgen voor de perfecte Mario-stem. “We hebben een paar dingen uitgeprobeerd en zijn uitgekomen op iets waar ik trots op ben", klonk het toen. Deze verklaringen wisten de fans destijds ongetwijfeld te sussen, maar nu kregen deze de eerste teaser trailer te zien.

Fans reageren

In de trailer die net gelost is horen we Mario slechts twee zinnen zeggen. Dat was al meer dan genoeg voor de fans om hun ongenoegen te uiten op sociale media. “Ik heb de jongens net de trailer laten zien. De manier waarop ze zich omdraaiden en me aankeken toen ze de stem van Chris Pratt hoorde, zal me nog maanden of zelfs jaren aan het lachen maken”, klinkt het onder meer. “Dat is gewoon zijn eigen stem?”