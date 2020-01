Populaire Nederlandse YouTube-ster Nikkie Tutorials onthult: “Ik ben transgender” Redactie

13 januari 2020

21u23

Bron: AD 0 Showbizz Nikkie Tutorials (25) heeft vandaag in haar nieuwste YouTube-video bekendgemaakt dat ze transgender is. De wereldberoemde Nederlandse vlogster, die in 2008 begon met het delen van make-up tutorials, heeft het jaren verborgen gehouden maar vond het nu tijd om open kaart te spelen met de buitenwereld. Niet alleen omdat ze zich eindelijk vrij genoeg voelde om het haar fans te vertellen, maar ook omdat ze gechanteerd werd.

De blondine begint haar video met het verhaal dat ze een hekel heeft aan labels. Ze stelt nooit het goede moment te hebben gevonden om te onthullen dat ze transgender is, maar voelde zich nu vrij genoeg om het met iedereen te delen. “Ik wil iets vertellen over wat mij mezelf maakt. Ik kan nauwelijks geloven dat ik dit nu echt ga doen, maar het is tijd om écht vrij te zijn. Ik was geboren in het verkeerde lichaam, wat betekent dat ik transgender ben’’, onthult Nikkie vervolgens.



Nikkie vertelt dat ze zich al op jonge leeftijd een meisje voelde. “Ik snapte niet waarom ik kort haar had en waarom ik lange broeken moest dragen. Waarom kon ik geen jurkjes aandoen?’’, schetst ze haar gevoelens van toen. “Ik speelde met barbiepoppen, ik gebruikte nagellak en speelde met extensions. Alles aan mij was een meisje.’’



De vlogster onthult verder dat haar moeder altijd al het gevoel had dat er iets met Nikkie was. “Ze wist onmiddellijk dat ik óf gay zou zijn of dat het anders in elkaar zat. En het bleek anders in elkaar te zitten’’, aldus Nikkie, die haar tranen nauwelijks kan bedwingen en met een brok in haar keel vertelt hoe haar moeder alles voor haar is.

Chantage

Het gevoel van Nikkie dat ze in het verkeerde lichaam was geboren bleef zo aanwezig, dat ze op haar zesde besloot haar haren te laten groeien. Een jaar later werd haar garderobe vernieuwd: ze begon met het dragen van meisjeskleding. “Het voelde geweldig. En de docenten steunden me heel erg. Sommige klasgenoten snapten het wel en sommige niet’’, legt ze uit.



Op haar 14de kreeg Nikkie hormoonbehandelingen om meer vrouwelijke vormen te krijgen. Dat was echter nog niet alles om volledig vrouw te worden. Daarom kreeg ze op 19-jarige leeftijd een geslachtsoperatie. “Ik ging in transitie tijdens YouTube en veranderde in mezelf terwijl jullie mij al volgden.’’



Nikkie doet een schokkende onthulling. Hoewel ze het nieuws niet onder druk aan de buitenwereld bekend wilde maken, had ze eigenlijk geen andere keuze. “Ik ben gechanteerd door mensen die mijn verhaal aan de media wilden lekken. Ze zeiden dat ik loog of dat ik de waarheid niet wilde vertellen. Dus voor de mensen die mijn verhaal bekend wilden maken, deze is voor jullie’’, aldus Nikkie, die vervolgens haar middelvinger opsteekt.



De YouTube-sensatie hoopt met haar coming out haar kijkers te inspireren om zich niet langer tegen te laten houden als hen iets op het hart ligt. “Ik ben eindelijk vrij en kan eindelijk mezelf zijn!’’