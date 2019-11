Populaire La casa de papel-acteur ontdekt ‘Star Wars’-universum in Parijs CD

19 november 2019

19u12 0 Showbizz Bekend volk vandaag in Disneyland Paris. De Spaanse acteur Alvaro Morte, beter bekend als ‘El Profesor’ uit de Netflix-serie ‘La casa de papel’ was op bezoek in het Franse park. En hij ging op de foto met Star Wars-figuur Darth Vader.

Neen, Alvaro Morte gaat (voorlopig) niet meespelen in een nieuwe Star Wars-film. Maar dat houdt de Spaanse acteur niet tegen om in Disneyland Paris op de foto te gaan met slechterik Darth Vader. En schrik had ‘El Profesor’ uit ‘La casa de papel’ zeker niet. Hij toonde met veel plezier zijn superkracht.

Alvaro was in het park om Darth Vader te ontmoeten naar aanleiding van ‘Star Wars: Legends of the Force’ dat start op 11 januari. Daarbij kunnen bezoekers op de foto met één van de vele iconische personages uit de films waaronder Chewbacca en nieuwkomer Kylo Ren. En er zijn ook spectaculaire shows in het Walt Disney Studios Park.