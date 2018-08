Populaire kokkin op Instagram onder vuur om "giftige recepten", voedingsexperts maken zich zorgen "Mijn recepten zijn bedoeld voor avontuurlijke eters", reageert de kokkin. TDS

01 augustus 2018

23u41

Bron: Eigen berichtgeving 2 Showbizz Misschien doet de naam Johnna Holmgren een belletje rinkelen. De kokkin wist met haar blog vol aanlokkelijke foto's van gerechten en haar bijzondere recepten meer dan 128.000 volgers te verzamelen op Instagram. Ze krijgt het dezer dagen echter hard te verduren: Johnna heeft net een kookboek uitgebracht, dat volgens fans enkele "giftige recepten" bevat. Er werden voedingsexperts ingeschakeld, en ook zij maken zich zorgen.

Johnna Holmgren woont met haar man en drie dochters in de Amerikaanse staat Minnesota. Ze heeft een unieke stijl van koken, en dat heeft haar in enkele jaren tijd heel wat fans opgeleverd. En dus was het tijd voor haar eerste eigen kookboek, welke recent op de markt verscheen. Johnna leeft met haar gezin in de bossen, en daar haalt de kokkin ook veel inspiratie voor haar gerechten. Zo staan er in het boek heel wat recepten met ingrediënten die de lezers in hun eigen omgeving kunnen vinden, zoals wilde paddestoelen, bloemen of bessen. En dat baart voedingsexperts nu zorgen.

Our cookbook is finally here!!! We are so excited and grateful and thankful to our incredibly talented publishing team, our family, our friends and you who made this all possible! This moment feels so absolutely special and I am incredibly thankful to this man for even believing in the dream of an idea to write a cookbook. So happy and thankful! #TalesFromAForagersKitchen Een foto die is geplaatst door null (@foxmeetsbear) op 15 mei 2018 om 16:15 CEST

Giftige paddestoelen

Zo staat er in het boek een recept om 'in pure chocolade gedoopte paddestoelen' te maken. De lezers wordt daarbij aangewezen om gebruik te maken van Morel-paddestoelen. Maar die soort kan volgens experten allergische reacties veroorzaken wanneer ze (rauw) worden opgegeten. Ze kunnen misselijkheid, buikpijn, krampen en braken veroorzaken. Op sites waar boekenrecensies worden gedeeld, proberen lezers van het kookboek elkaar nu te waarschuwen het recept niet uit te proberen.

Enkele andere gerechten doen tevens de wenkbrauwen fronzen: in het boek staat hoe je een smoothie kan maken met rauwe zaden van een vlierbloesem. Ook daar waarschuwen experts voor: "Die zaden bevatten dezelfde stoffen als de pitjes van een appel. Deze smoothie is een beetje zoals het opeten van een klokhuis. Dat kan sommige mensen ziek maken", klinkt het. Het kan volgens de experten het verteringssysteem van sommigen in de war sturen.

In ander recept worden dan weer eikels gebruikt. De kokkin legt uit hoe ze die pelt, en dan laat stoven. Maar experten raden aan om dit idee niet te volgen, omdat eikels tannine bevatten. Niet omdat die stof giftig is voor de mens (wel voor sommige dieren), maar wel omdat tannine een bijzonder bittere en scherpe smaak zou afgeven.

Verder in het boek staan zo nog meer bedenkelijke technieken: Johnna laat rijst voor haar gerechten bijvoorbeeld niet koken, ze weekt ze enkel even in heet water. "Haar recepten zouden voor velen oneetbaar zijn", oordelen de experten.

Luella found our first morel mushrooms of the season today at the A frame! Ahh! We were sooo excited! Planning to host Mothers Day tomorrow and cannot wait to cook and serve them!! Een foto die is geplaatst door null (@foxmeetsbear) op 13 mei 2017 om 20:49 CEST

"Voor avontuurlijke eters"

De kokkin en haar uitgever hebben intussen ook gereageerd op alle heisa. Ze zeggen de zaken heel serieus te nemen, en zullen alle recepten in het boek nu herzien. Holmgren verdedigt zich ook door te stellen dat haar boek "voor avontuurlijke eters is geschreven". Ze zegt zelf dat ze nog nooit hinder heeft ondervonden na het eten van haar eigen recepten.

"Maar als je niet 100% zeker bent, eet het dan niet", zegt ze verder. "Ga dan naar een lokale handelaar om duurzame ingrediënten te verzamelen die de seizoenen eren. Ik probeer accuraat te zijn, maar ik ben geen dokter, geen nutritionist, en niet professioneel met gezondheid bezig. Het is aan de lezer om na te gaan of zij de ingrediënten die ik gebruik kunnen verdragen of verteren".

Favorite time of year for sweet and savory pancakes. 🍄 Shiitake mushrooms chopped and tucked in gently. Paprika and turmeric colored tops and smothered in maple syrup whipped cream. The recipe will be in my cookbook coming out next Spring that was adapted from my Grandpa with a few alterations! So special to me and such a solid woodland brunch go-to! Een foto die is geplaatst door null (@foxmeetsbear) op 16 okt 2017 om 19:46 CEST