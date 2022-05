Populaire Camille gaat razend drukke zomer tegemoet: “We zeggen nog altijd meer ‘nee’ dan ‘ja’”

“Dit is de lijst met mijn shows voor deze zomer”, kondigt Camille aan op sociale media. De zangeres, die ‘The Masked Singer' won en dit jaar ook te zien is in ‘Liefde voor muziek’, heeft in ieder geval een drukke agenda. Maar liefst 56 optredens staan nu al gepland, over heel Vlaanderen. En mogelijk komen daar nog een paar shows bij, laat de jonge zangeres uitschijnen. Haar fans zijn in ieder geval onder de indruk. “Chance dat jij 34 uren op een dag hebt”, reageert actrice Lize Feryn bijvoorbeeld met een knipoog.