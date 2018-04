Popster Sam Smith heeft verrassende toekomstplannen TC

25 april 2018

10u57 0 Showbizz In een interview met zijn collega George Ezra heeft popster Sam Smith verrassende toekomstplannen onthuld. Sam wil graag een koffiebar annex bloemenwinkel openen.

Sam Smith gaf aan dat hij een bezigheid zoekt waarmee hij de rustige periodes in zijn carrière kan overbruggen . "Ik heb graag iets om handen. Ook in de vrije momenten tussen concerten of het schrijven en opnemen van nieuwe nummers. Reizen en lekker luieren is leuk, maar gaat na een tijdje toch vervelen. Daarom wil ik iets doen. Iets ondernemen." En dat zou dan een eigen zaak worden. "Een combinatie van een koffiebar met een bloemenzaak", zegt Sam. "Ik ben dol op bloemen. Ik bewonder mensen die prachtige bloemstukken kunnen maken. Daarom ga ik een cursus bloemschikken volgen. Mijn plannen zijn concreet. Ik heb al een logo uitgewerkt en heb een paar locaties bezocht." De zanger zou enkel nog twijfelen tussen zijn thuisstad Londen en New York, waar zijn vriend Brandon Flynn woont. "Ik heb vertrouwen in beide steden. Overal in de wereld zijn mensen dol op koffie en bloemen."